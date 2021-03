Giulia Salemi svela il primo messaggio di Briatore: come va con Pretelli (Di sabato 13 marzo 2021) L'influencer italo-persiana fa il punto della situazione sulla sua storia con Pretelli e svela la verità sull'ex marito della Gregoraci L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 13 marzo 2021) L'influencer italo-persiana fa il punto della situazione sulla sua storia conla verità sull'ex marito della Gregoraci L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

Patty63197317 : RT @100kgdicarote: Valerio all'inizio della diretta: 'appena dico una sillaba Giulia smette di parlare, abbiamo questo accordo' Valerio o… - gomintymaniacs : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… - paolarosadore : RT @esfaticata: ?? giulia salemi mondo dominazione ?? #giuliaxchi #prelemi - sakura_san88 : @mariannagiovag2 @infotommizorzi Quindi tu sai per certo che Giulia Salemi non è sincera, non vuole bene a Tommy e… - vaciao1 : RT @dobrevsunicorns: “Io sono molto contenta del suo successo. È un ragazzo super talentuoso e se lo merita. Penso che lui stia cambiando i… -