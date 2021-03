FIFA 21 e i dipendenti che vendono carte FUT illecitamente | EA conferma | l' #EAGate è realtà!

(Di sabato 13 marzo 2021) Pochi giorni fa, uno scandalo ha sconvolto la rete e i fan di21: secondo quanto emerso, alcunidi Electronic Arts avrebbero rivendutodellediUltimate Team, ottenute grazie al loro status, generando un traffico e una compravendita di diverse migliaia di dollari a carta. In seguito alle prime accuse, EA aveva lanciato un'inchiesta interna ufficiale, volta a stanare il dipendente (o i) responsabili di tale gesto, sempre se fosse tutto vero. Oggi, dopo le prime analisi, EA hato ufficialmente il tutto: qualcuno dei suoifaceva "il furbetto" con ledi FUT. Leggi altro...

Pochi giorni fa, uno scandalo ha sconvolto la rete e i fan di21 : secondo quanto emerso, alcunidi Electronic Arts avrebbero rivenduto illecitamente delle carte diUltimate Team , ottenute grazie al loro status, generando un traffico e una ...La EA è nota nel mondo dei videogiochi soprattutto per le due 'saghe' sportivee MADDEN, ...'Oggi è una pietra miliare nella storia di Codemasters ed un giorno emozionante per i nostri...Electronic Arts ha confermato di aver trovato dell'attività discutibile nel mercato di carte di FUT. Questa settimana Internet si è scatenato quando è stato scoperto che, secondo delle voci di corrido ...Electronic Arts ha scoperto che alcuni dipendenti non ancora identificati rivendevano carte di FIFA FUT 21 ottenute illecitamente, alimentando così un mercato grigio astronomico.