Zona rossa sette regioni: Lombardia, Piemonte, Lazio, Veneto, Emilia, Friuli e Marche (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Comitato Tecnico Scientifico si prepara ad inasprire le restrizioni. In probabile Zona rossa sette regioni a partire da lunedì. Le misure sono ancora oggetto di discussione all’interno del governo. Ma in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico scientifico la Zona rossa (già scattata a livello regionale in Campania, Molise e Basilicata) si dovrebbe attivare automaticamente in quelle regioni e province dove i contagi settimanali superino i 250 casi ogni 100mila abitanti. A parte la Sardegna che dovrebbe restare bianca, in giallo dovrebbero rimanere Sicilia, Valle d’Aosta e Calabria Il triste primato della Lombardia Nel bollettino di ieri, la Lombardia si è confermata la regione più colpita con 5.849 nuovi ... Leggi su ck12 (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Comitato Tecnico Scientifico si prepara ad inasprire le restrizioni. In probabilea partire da lunedì. Le misure sono ancora oggetto di discussione all’interno del governo. Ma in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico scientifico la(già scattata a livello regionale in Campania, Molise e Basilicata) si dovrebbe attivare automaticamente in quellee province dove i contagi settimanali superino i 250 casi ogni 100mila abitanti. A parte la Sardegna che dovrebbe restare bianca, in giallo dovrebbero rimanere Sicilia, Valle d’Aosta e Calabria Il triste primato dellaNel bollettino di ieri, lasi è confermata la regione più colpita con 5.849 nuovi ...

