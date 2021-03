Vaccino AstraZeneca, Pregliasco: “Primi dati escludono nesso causale” (Di venerdì 12 marzo 2021) Ciò che è accaduto per il Vaccino anti-Covid AstraZeneca – dopo che diversi paesi ne hanno sospeso la somministrazione in via cautelativa – “è ciò che succede normalmente. Se qualunque cittadino va sul sito dell’Aifa nota che quasi ogni giorno viene ritirato un lotto di un farmaco. Questo non è un ritiro, è una sospensione cautelativa a fronte di un’osservazione che non è di causa-effetto e i già i Primi dati sembrano escludere un nesso causa-effetto”. Così il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario Irccs Galeazzi di Milano, ai microfoni della trasmissione ‘Genetica Oggi’, su Radio Cusano Campus. “Ci sono stati 3 decessi in Sicilia su un lotto da approfondire: è comprensibile la sofferenza dei familiari, giustissimo quindi approfondire questa situazione che però raccontata ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 marzo 2021) Ciò che è accaduto per ilanti-Covid– dopo che diversi paesi ne hanno sospeso la somministrazione in via cautelativa – “è ciò che succede normalmente. Se qualunque cittadino va sul sito dell’Aifa nota che quasi ogni giorno viene ritirato un lotto di un farmaco. Questo non è un ritiro, è una sospensione cautelativa a fronte di un’osservazione che non è di causa-effetto e i già isembrano escludere uncausa-effetto”. Così il virologo Fabrizio, direttore sanitario Irccs Galeazzi di Milano, ai microfoni della trasmissione ‘Genetica Oggi’, su Radio Cusano Campus. “Ci sono stati 3 decessi in Sicilia su un lotto da approfondire: è comprensibile la sofferenza dei familiari, giustissimo quindi approfondire questa situazione che però raccontata ...

