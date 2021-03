Starfield e The Elder Scrolls VI | Bethesda fornisce un piccolo aggiornamento sui futuri titoli della compagnia

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il managing director diGame Studios, Ashley Cheng, ha condiviso alcuni dettagli su due dei giochi in arrivo più attesi dell'azienda:e TheVI. Durante il briefing-Microsoft, Cheng ha detto che il team che lavora suè in una posizione unica per avere successo perché gli stessi sviluppatori hanno lavorato insieme per anni su altri giochi di ruolo open-world nei franchise die Fallout. "Oggi, il team che lavora suha lavorato su diversi giochi di ruolo open-world. Questa esperienza condivisa e questa chimica non avvengono dall'oggi al domani. Ci vuole molto tempo ed è un duro lavoro", ha detto Cheng. Leggi altro...

