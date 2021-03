Sequestri AstraZeneca, ora i napoletani hanno paura di vaccinarsi (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Poche persone questa mattina alla Mostra d’Oltremare di Napoli, centro vaccinale della Asl NA1. Le vaccinazioni anti-Covid si svolgono ordinatamente e senza fila, tra preoccupazione e fatalismo tra i vaccinati dopo le notizie sui Sequestri di lotti del vaccino AstraZeneca. “Mi sono vaccinata il 19 febbraio, dice la dirigente scolastica di San Giorgio a Cremano Maria Furino, e proprio con uno dei vaccini dei morti sequestrati. Che devo dire? Speriamo bene…”. Poi scherza con un amico sul “tipo di funerale” che preferirebbe. Un gruppo di suore della Congregazione di Maria Santissima dell’Addolorata, che gestisce una scuola a piazza Carlo III, a Napoli, ha appena completato la vaccinazione. Nessun sintomo per una di loro, del Madagascar. “Ma bisogna aspettare la notte, dice, le reazioni non sono immediate”, spiegano ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Poche persone questa mattina alla Mostra d’Oltremare di Napoli, centro vaccinale della Asl NA1. Le vaccinazioni anti-Covid si svolgono ordinatamente e senza fila, tra preoccupazione e fatalismo tra i vaccinati dopo le notizie suidi lotti del vaccino. “Mi sono vaccinata il 19 febbraio, dice la dirigente scolastica di San Giorgio a Cremano Maria Furino, e proprio con uno dei vaccini dei morti sequestrati. Che devo dire? Speriamo bene…”. Poi scherza con un amico sul “tipo di funerale” che preferirebbe. Un gruppo di suore della Congregazione di Maria Santissima dell’Addolorata, che gestisce una scuola a piazza Carlo III, a Napoli, ha appena completato la vaccinazione. Nessun sintomo per una di loro, del Madagascar. “Ma bisogna aspettare la notte, dice, le reazioni non sono immediate”, spiegano ...

