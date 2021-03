Rider aggredito, i due maggiorenni non rispondono al gip: interrogatorio in video conferenza (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, davanti al gip di Napoli Nord, Erminio Paone, i due maggiorenni coinvolti nella rapina a mano armata di uno scooter, avvenuta a Casoria, in provincia di Napoli, che ha preceduto di appena qualche ora quella al Rider aggredito e derubato, a Napoli, a Calata Capodichino, la notte tra l’1 e il 2 gennaio scorsi. I due giovani, che hanno 20 e 21 anni, difesi dagli avvocati Giovanni Cacciapuoti e Diego Abate, sono gravemente indiziati di rapina aggravata insieme con tre minorenni, anche loro destinatari di una misura cautelare che è stata notificata ieri dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli. L’interrogatorio si è svolto in video conferenza dal carcere napoletano di Poggioreale, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, davanti al gip di Napoli Nord, Erminio Paone, i duecoinvolti nella rapina a mano armata di uno scooter, avvenuta a Casoria, in provincia di Napoli, che ha preceduto di appena qualche ora quella ale derubato, a Napoli, a Calata Capodichino, la notte tra l’1 e il 2 gennaio scorsi. I due giovani, che hanno 20 e 21 anni, difesi dagli avvocati Giovanni Cacciapuoti e Diego Abate, sono gravemente indiziati di rapina aggravata insieme con tre minorenni, anche loro destinatari di una misura cautelare che è stata notificata ieri dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli. L’si è svolto indal carcere napoletano di Poggioreale, ...

