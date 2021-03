Resident Evil: Infinite Darkness, dettagli su trama e doppiatori (Di venerdì 12 marzo 2021) Resident Evil: Infinite Darkness, la nuova serie TV in arrivo esclusivamente su Netflix nel 2021, è solo uno dei tanti progetti degni di nota in cantiere destinati a celebrare in grande stile il 25° anniversario del franchise. C'è, ovviamente, un altro capitolo nella serie di videogiochi principale, oltre a un film live-action. Stavolta però abbiamo qualche dettaglio proprio sulla serie Netflix. Ecco un estratto della trama: "Nel 2006, sono state rivelate tracce di un accesso improprio ai file presidenziali segreti trovati nella rete della Casa Bianca. L'agente federale americano Leon S. Kennedy è tra il gruppo invitato alla Casa Bianca per indagare su questo incidente, ma quando le luci si spengono improvvisamente, Leon e il team SWAT sono costretti a sconfiggere un'orda di misteriosi ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 12 marzo 2021), la nuova serie TV in arrivo esclusivamente su Netflix nel 2021, è solo uno dei tanti progetti degni di nota in cantiere destinati a celebrare in grande stile il 25° anniversario del franchise. C'è, ovviamente, un altro capitolo nella serie di videogiochi principale, oltre a un film live-action. Stavolta però abbiamo qualcheo proprio sulla serie Netflix. Ecco un estratto della: "Nel 2006, sono state rivelate tracce di un accesso improprio ai file presidenziali segreti trovati nella rete della Casa Bianca. L'agente federale americano Leon S. Kennedy è tra il gruppo invitato alla Casa Bianca per indagare su questo incidente, ma quando le luci si spengono improvvisamente, Leon e il team SWAT sono costretti a sconfiggere un'orda di misteriosi ...

