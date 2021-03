Opere pubbliche: il ministro Giovannini annuncia il via libera a cantieri dal valore di 66 miliardi (Di venerdì 12 marzo 2021) Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, propone un “piano semplificazioni” per accelerare la realizzazione delle Opere pubbliche che potranno beneficiare anche delle risorse europee del Next Generation Eu. Il ministro spiega a Repubblica che il governo si muoverà su più fronti: codice degli appalti, progettazione a livello locale, commissariamenti, snellimento delle procedure burocratiche. Ma, dice, “non possono essere i commissari l’unica soluzione, né si può pensare di replicare il modello Genova dal momento che lì si è operato in condizioni straordinarie e irripetibili”. Intanto il Parlamento ha dato il via libera al commissariamento di 58 Opere già finanziate per circa 40 miliardi, per un ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 marzo 2021) Ildelle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, Enrico, propone un “piano semplificazioni” per accelerare la realizzazione delleche potranno beneficiare anche delle risorse europee del Next Generation Eu. Ilspiega a Repubblica che il governo si muoverà su più fronti: codice degli appalti, progettazione a livello locale, commissariamenti, snellimento delle procedure burocratiche. Ma, dice, “non possono essere i commissari l’unica soluzione, né si può pensare di replicare il modello Genova dal momento che lì si è operato in condizioni straordinarie e irripetibili”. Intanto il Parlamento ha dato il viaal commissariamento di 58già finanziate per circa 40, per un ...

