NFL – I prospetti del draft 2021 | #58 Azeez Ojulari

(Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo essere stato uno dei migliori profili al liceo, nella classe del 2018, è approdato alla University of Georgia e ha confermato il suo status di promessa del football. In seguito a due stagioni particolarmente produttive con i Bulldogs,è pronto a finire sotto la lente degli scout di NFL e a entrare tra i professionisti. Il ragazzo proveniente da Marietta, in Georgia, si presenta come un ottimo pass rusher, ma dovrà fare i conti con una concorrenza parecchio agguerrita. Chi è? Nonostante un infortunio abbia interrotto bruscamente il suo anno da senior alla Marietta High School,riesce a ritagliarsi un posto tra i miglioridella classe. Si classifica nella top 250 dei giocatori selezionabili ed è il 13° ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : NFL prospetti

Periodico Daily - Notizie

... come accaduto la scorsa primavera pere WNBA , col commisioner Adam Silver che chiamerà i ...la stagione del college basket e non ha permesso alle singole squadre di visionare i vari, ...... come accaduto la scorsa primavera pere WNBA , col commisioner Adam Silver che chiamerà i ...la stagione del college basket e non ha permesso alle singole squadre di visionare i vari, ...Quest'anno, Darius Stills si prepara per entrare nella National Football League e affrontare lo step successivo della sua carriera.Dopo essersi ripreso da un infortunio subito nella stagione 2019, Campbell è tornato in campo per disputare la sua ultima stagione al college e aprirsi le porte della NFL. Tyson Campbell cresce e ...