Morbidelli | ' Me la gioco | sul dritto la mia Yamaha non perde più 2 decimi'

Franco è stato uno dei protagonisti delle seconda sessione di test collettivi della MotoGP in Qatar, sulla pista di Losail, chiusa con il 4° tempo nella combinata con la sua Petronas.

Peril paradosso è che è considerato uno dei favoriti del mondiale, ma non dispone della Yamaha più aggiornata. Una cosa successa già l'anno scorso, ma che non lo angustia. "Io darò il ...Inoltre El Diablo aveva chiesto di poter usare la M1 2019 con la quale il compagno di box Francoriusciva a fare faville. Yamaha Test3 : è la Yamaha che aveva ultimato la stagione 2019.La Yamaha si è presentata in Qatar con il test team al completo e tre M1 sulle quali si alternano Cal Crutchlow, Katsuyuki Nakasuga e Kohta Nozane ...Franco Morbidelli, pilota della Petronas, ha voluto raccontare la sua amicizia con Valentino Rossi, parlando anche di grande rispetto ...