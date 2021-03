LIVE MotoGP, Test Qatar day-5 in DIRETTA: Pol Espargaró precede Petrucci, tanta sabbia in pista e i big ai box (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.55: Ieri il collaudatore Dani Pedrosa ha provato una KTM con un nuovo forcellone e un codone con lo scarico integrato. 15.52: Tanti aggiornamenti tecnici ma risultati che (fino a questo momento) scarseggiano invece per la KTM, che resta comunque un’outsider molto temibile in vista del Mondiale. 15.49: Per quanto riguarda la Suzuki non sono emerse grandi novità (in termini di performance) sinora rispetto alla moto della scorsa stagione, con Mir e Rins sempre molto costanti sul ritmo ma incapaci di tenere il passo dei migliori nella simulazione di qualifica. 15.46: Buone sensazioni anche per un Pol Espargarò già competitivo con la sua nuova Honda, nonostante una caduta senza conseguenze, confermandosi nella top10 anche oggi e soprattutto mettendo in mostra un long-run di 12 giri davvero molto interessante che ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.55: Ieri il collaudatore Dani Pedrosa ha provato una KTM con un nuovo forcellone e un codone con lo scarico integrato. 15.52: Tanti aggiornamenti tecnici ma risultati che (fino a questo momento) scarseggiano invece per la KTM, che resta comunque un’outsider molto temibile in vista del Mondiale. 15.49: Per quanto riguarda la Suzuki non sono emerse grandi novità (in termini di performance) sinora rispetto alla moto della scorsa stagione, con Mir e Rins sempre molto costanti sul ritmo ma incapaci di tenere il passo dei migliori nella simulazione di qualifica. 15.46: Buone sensazioni anche per un Pol Espargarò già competitivo con la sua nuova Honda, nonostante una caduta senza conseguenze, confermandosi nella top10 anche oggi e soprattutto mettendo in mostra un long-run di 12 giri davvero molto interessante che ...

