Lazio, Zingaretti “Riassetto generale giunta che ci rafforza” (Di venerdì 12 marzo 2021) “Un Riassetto generale delle giunta, che si rafforza nella maggioranza e che credo sia una eccellente squadra nei prossimi due anni”. Lo ha detto il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, presentando la nuova giunta che vede l’ingresso del Movimento 5 stelle in maggioranza con Roberta Lombardi, come assessore alla Transizione ecologica, e Valentina Corrado, come assessore al Turismo, parlando degli assessori che hanno lasciato la giunta. tvi/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 marzo 2021) “Undelle, che sinella maggioranza e che credo sia una eccellente squadra nei prossimi due anni”. Lo ha detto il presidente della regione, Nicola, presentando la nuovache vede l’ingresso del Movimento 5 stelle in maggioranza con Roberta Lombardi, come assessore alla Transizione ecologica, e Valentina Corrado, come assessore al Turismo, parlando degli assessori che hanno lasciato la. tvi/mrv/red su Il Corriere della Città.

repubblica : Regione Lazio, oggi la nuova giunta Zingaretti. 'Pd e Movimento insieme ovunque' - FrancescoLollo1 : Sarebbe opportuno che #Zingaretti provasse imbarazzo non solo per il #Pd, famelico di poltrone, ma anche perché da… - Alessioonthesee : RT @carlakak: Cosa hanno promesso Di Maio e R.Lombardi a Zingaretti in cambio dell'entrata del M5S nella Giunta Regionale Lazio? Forse la t… - Agenpress : Lazio. Zingaretti presenta giunta con 5s Lombardi e Corrado. 'Novità storica' - pratofrancesco : RT @FrancescoLollo1: Sarebbe opportuno che #Zingaretti provasse imbarazzo non solo per il #Pd, famelico di poltrone, ma anche perché da pre… -