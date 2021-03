Lazio, Zingaretti presenta la nuova giunta con due assessori M5s: “Accordo basato sul programma, non si annullano differenze” (Di venerdì 12 marzo 2021) “Non era mai accaduto nel Lazio che due figure che si erano combattute sedessero nella stessa giunta. Ma quello con il Movimento 5 stelle è un Accordo alla luce del sole, basato sul programma. Le differenze tra le forze politiche non si annullano, ma si combatte uniti”. Con queste parole il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha presentato alla stampa la nuova giunta regionale, dove è entrato anche il Movimento 5 Stelle, dopo il via libera di Beppe Grillo annunciato da Vito Crimi. Due saranno gli incarichi assegnati ai 5 stelle nella nuova squadra: Roberta Lombardi sarà assessora alla Transizione Ecologica, mentre Valentina Corrado al Turismo ed Enti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) “Non era mai accaduto nelche due figure che si erano combattute sedessero nella stessa. Ma quello con il Movimento 5 stelle è unalla luce del sole,sul. Letra le forze politiche non si, ma si combatte uniti”. Con queste parole il presidente della RegioneNicolahato alla stampa laregionale, dove è entrato anche il Movimento 5 Stelle, dopo il via libera di Beppe Grillo annunciato da Vito Crimi. Due saranno gli incarichi assegnati ai 5 stelle nellasquadra: Roberta Lombardi sarà assessora alla Transizione Ecologica, mentre Valentina Corrado al Turismo ed Enti ...

