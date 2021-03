Lazio: rimpasto in giunta con M5s in maggioranza, Zingaretti: 'Per Regione più forte' (Di venerdì 12 marzo 2021) rimpasto nella giunta regionale del Lazio: il Movimento 5 stelle entra nella maggioranza guidata da Nicola Zingaretti. All'insediamento ufficiale del nuovo esecutivo, avvenuto presso la sede della ... Leggi su leggo (Di venerdì 12 marzo 2021)nellaregionale del: il Movimento 5 stelle entra nellaguidata da Nicola. All'insediamento ufficiale del nuovo esecutivo, avvenuto presso la sede della ...

Advertising

Libero_official : Rimpasto nella giunta regionale del #Lazio; entra il #M5s. Il presidente #Zingaretti è soddisfatto: 'Accordo storic… - leggoit : Lazio: rimpasto in giunta con M5s in maggioranza, Zingaretti: «Per Regione più forte» - Ernesto29296958 : RT @LaVeritaWeb: Il governatore del Lazio (che apre al rimpasto in giunta col M5s) torna ad attaccare Matteo Renzi e le correnti: un lungo… - mlpedo1 : RT @LaVeritaWeb: Il governatore del Lazio (che apre al rimpasto in giunta col M5s) torna ad attaccare Matteo Renzi e le correnti: un lungo… - ItalicaTestudo : RT @LaVeritaWeb: Il governatore del Lazio (che apre al rimpasto in giunta col M5s) torna ad attaccare Matteo Renzi e le correnti: un lungo… -