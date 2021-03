L’Auxologico a Fame d’amore su Rai 3

Leggi su corrierenazionale

(Di venerdì 12 marzo 2021) Sabato 13 marzo, in prima serata, su Rai3 una puntata speciale di “” in occasione della giornata nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi alimentari Siamo in emergenza da oltre un anno per il Covid. E questo ha avuto ripercussioni psicologiche pesanti su tutti noi. A maggior ragione le ricadute sono state drammatiche su… L'articolo Corriere Nazionale.