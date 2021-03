La Pasqua nelle seconde case? Le regole per evitare la batosta delle multe (Di venerdì 12 marzo 2021) Francesca Galici Spostamenti e seconde case nel weekend di Pasqua: il decreto legge valido fino al 6 aprile stabilisce nuove regole per il secondo anno di lockdown Pasquale Il Consiglio dei ministri quest'oggi ha approvato il decreto legge con il quale sono state introdotte nuove misure restrittive che saranno valide fino al prossimo 6 aprile, quindi anche per Pasqua. Per il secondo anno consecutivo, gli italiani vengono obbligati a trascorrere uno dei weekend festivi più attesti in lockdown o in un regime restrittivo che ci somiglia molto. Con le nuove disposizioni del governo, infatti, per i prossimi 20 giorni sono state abolite le zone gialle nel Paese, che sarà tutto arancione e rosso, tranne la Sardegna che per il momento resta bianca. A Pasqua, ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 12 marzo 2021) Francesca Galici Spostamenti enel weekend di: il decreto legge valido fino al 6 aprile stabilisce nuoveper il secondo anno di lockdownle Il Consiglio dei ministri quest'oggi ha approvato il decreto legge con il quale sono state introdotte nuove misure restrittive che saranno valide fino al prossimo 6 aprile, quindi anche per. Per il secondo anno consecutivo, gli italiani vengono obbligati a trascorrere uno dei weekend festivi più attesti in lockdown o in un regime restrittivo che ci somiglia molto. Con le nuove disposizioni del governo, infatti, per i prossimi 20 giorni sono state abolite le zone gialle nel Paese, che sarà tutto arancione e rosso, tranne la Sardegna che per il momento resta bianca. A, ...

