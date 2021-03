**Governo: D’Incà riceve delega riforme, ‘al centro indicazioni Parlamento’** (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà ha ricevuto la delega alle riforme istituzionali. Il conferimento dell’incarico è stato formalizzato oggi, venerdì 12 marzo, in occasione del Consiglio dei ministri.”Si tratta di un’ulteriore responsabilità nei confronti del Paese. Proseguiremo ad occuparci delle riforme mettendo al centro le indicazioni che arriveranno dal Parlamento, in un quadro politico in cui la maggioranza è molto più ampia e il Governo dovrà accompagnare il Paese fuori dalla pandemia e rilanciarlo economicamente attraverso il Recovery Plan”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Il ministro per i rapporti con il Parlamento Federicoha ricevuto laalleistituzionali. Il conferimento dell’incarico è stato formalizzato oggi, venerdì 12 marzo, in occasione del Consiglio dei ministri.”Si tratta di un’ulteriore responsabilità nei confronti del Paese. Proseguiremo ad occuparci dellemettendo alleche arriveranno dal Parlamento, in un quadro politico in cui la maggioranza è molto più ampia e il Governo dovrà accompagnare il Paese fuori dalla pandemia e rilanciarlo economicamente attraverso il Recovery Plan”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : **Governo: D'Incà riceve delega riforme, 'al centro indicazioni Parlamento'**... - ZwischenbergCh : È nato il governo Draghi, quattro i ministri veneti: i bellunesi Daniele Franco all'economia e Federico D'Incà mini… - CarloneDaniela : RT @ValeMameli: Ma io sono tranquilla. La turbo-libbberista sarà turbo-controllata da Turbo D'Incà. Semo in una botte de fero. ?? https://t.… - sostengo5 : RT @ValeMameli: Ma io sono tranquilla. La turbo-libbberista sarà turbo-controllata da Turbo D'Incà. Semo in una botte de fero. ?? https://t.… - RisatoNicola : RT @ValeMameli: Ma io sono tranquilla. La turbo-libbberista sarà turbo-controllata da Turbo D'Incà. Semo in una botte de fero. ?? https://t.… -