golf | Bertasio settimo al giro di boa in Qatar

(Di venerdì 12 marzo 2021) SECONDO: A Doha il forte vento ha messo a dura prova i protagonisti del Commercial BankMasters di, evento dell'European Tour il cui secondoè stato sospeso anzitempo per l'arrivo ...

Advertising

DanieleRaponi : #QatarMasters #golf 1 ???? #Winther -8 7 ???? #Bertasio -5 15 ???? #Migliozzi -4 15 ???? #Gagli -4 39 ???? #Laporta -1 hanno… - CatelliRossella : Qatar Masters: Bertasio parte forte, è secondo - ANSA Golf - - zazoomblog : Golf Nino Bertasio è secondo al Qatar Masters 2021 dopo il primo giro! Al comando David Law - #Bertasio #secondo… -

Ultime Notizie dalla rete : golf Bertasio

Quotidiano.net

...Doha il forte vento ha messo a dura prova i protagonisti del Commercial Bank Qatar Masters di, ... È rimasto in alta classifica Nino, passato però dal 2/o al 7/o posto con 137 . Ancora il ...Sei gli azzurri a Doha - Renato Paratore, Guido Migliozzi, Francesco Laporta, Edoardo Molinari, Nino(lo scorso anno settimo) e Lorenzo Gagli (dodicesimo nel 2020). Questi i sei giocatori ...A Doha si è appena concluso il secondo giro del Commercial Bank Qatar Masters 2021. Una sorpresa davanti a tutti, visto che grazie al secondo round consecutivo in 67 colpi è il danese Jeff Winther ad ...Si è da poco concluso il primo giro del Commercial Bank Qatar Masters 2021, che ha segnato il ritorno in scena dell'European Tour (WGC a parte) dopo oltre un mese di stop. All'Education City Golf Clu ...