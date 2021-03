F1, Charles Leclerc: “Mi ha fermato un problema di combustione, per il resto la giornata è andata bene” (Di venerdì 12 marzo 2021) Charles Leclerc chiude la sua prima giornata dei test F1 di Sakhir (Bahrain) senza stappare lo champagne sia per la prestazione non eccezionale della sua monoposto, sia perchè la SF21 lo ha abbandonato in chiusura della mattinata. Secondo il pilota del Cavallino, tuttavia, il problema è già stato circoscritto e studiato da tecnici ed ingegneri di Maranello: “Dai dati in nostro possesso abbiamo avuto una piccola anomalia per quanto riguarda la combustione – spiega a Speedweek – Così, solamente a scopo precauzionale, abbiamo deciso di fermare la macchina per evitare guai peggiori. Fortunatamente mancavano solo dieci minuti prima della fine della sessione, dunque questo problema non ci è costato troppo tempo in pista“. Nel complesso il monegasco valuta in questo modo la sua prima ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021)chiude la sua primadei test F1 di Sakhir (Bahrain) senza stappare lo champagne sia per la prestazione non eccezionale della sua monoposto, sia perchè la SF21 lo ha abbandonato in chiusura della mattinata. Secondo il pilota del Cavallino, tuttavia, ilè già stato circoscritto e studiato da tecnici ed ingegneri di Maranello: “Dai dati in nostro possesso abbiamo avuto una piccola anomalia per quanto riguarda la– spiega a Speedweek – Così, solamente a scopo precauzionale, abbiamo deciso di fermare la macchina per evitare guai peggiori. Fortunatamente mancavano solo dieci minuti prima della fine della sessione, dunque questonon ci è costato troppo tempo in pista“. Nel complesso il monegasco valuta in questo modo la sua prima ...

ScuderiaFerrari : Andiamo, @Charles_Leclerc ?? - charlvsando : @Charles_Leclerc benissimo, continua così ?? a domani - gaia_f1 : @Charles_Leclerc Che emozione rivederti in pista! ?? - OA_Sport : F1, Charles Leclerc: “Mi ha fermato un problema di combustione, per il resto la giornata è andata bene” - DepressedFab : @Charles_Leclerc Finalmente ti ho rivisto in pista Charles ?? Sempre un'emozione unica ???? -