Parigi, 12 mar. – (Adnkronos) – Il ballerino e coreografo Jean-François Duroure, tra i più originali rappresentanti della nouvelle danse francese, è morto, dopo una lunga malattia, all'ospedale di Strasburgo, dove insegnava al Conservatorio, all'età di 57 anni. La notizia della scomparsa è stata pubblicata dal quotidiano "Le Monde" a funerali avvenuti.

Danza: addio al coreografo francese Jean-François Duroure

Parigi, 12 mar. – (Adnkronos) – Il ballerino e coreografo Jean-François Duroure, tra i più originali rappresentanti della nouvelle danse francese, è morto, dopo una lunga malattia, all'ospedale di Strasburgo, dove insegnava al Conservatorio, all'età di 57 anni. La notizia della scomparsa è stata pubblicata dal quotidiano "Le Monde" a funerali avvenuti.

