Covid: militare morto, indagato per omicidio colposo l'ad di AstraZeneca/Adnkronos (2) (Di venerdì 12 marzo 2021) (Adnkronos) - I magistrati stanno cercando di capire se c'è un nesso tra la morte di Paternò e quella del poliziotto Davide Villa e del carabiniere Giuseppe Maniscalco. Anche se l'autopsia eseguita a Trapani ha escluso, per ora, una correlazione con il vaccino perché il maresciallo è morto per un infarto. Seppure poche ore dopo la vaccinazione. "Non stiamo lasciando nulla di intentato - spiega il pm Bono - Vogliamo trovare eventuali livelli di responsabilità che ci sono state". E la Procura sta facendo accertamenti su tutta la filiera del vaccino. "Tutti gli aspetti che partono dalla fabbricazione del vaccino che passano dal normale iter, come la distribuzione e il trasporto ma anche la conservazione e la consegna del vaccino. Sono tutti aspetti che stiamo prendendo in considerazione". "Fino a questo momento non sappiamo cosa è successo - tiene a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) () - I magistrati stanno cercando di capire se c'è un nesso tra la morte di Paternò e quella del poliziotto Davide Villa e del carabiniere Giuseppe Maniscalco. Anche se l'autopsia eseguita a Trapani ha escluso, per ora, una correlazione con il vaccino perché il maresciallo èper un infarto. Seppure poche ore dopo la vaccinazione. "Non stiamo lasciando nulla di intentato - spiega il pm Bono - Vogliamo trovare eventuali livelli di responsabilità che ci sono state". E la Procura sta facendo accertamenti su tutta la filiera del vaccino. "Tutti gli aspetti che partono dalla fabbricazione del vaccino che passano dal normale iter, come la distribuzione e il trasporto ma anche la conservazione e la consegna del vaccino. Sono tutti aspetti che stiamo prendendo in considerazione". "Fino a questo momento non sappiamo cosa è successo - tiene a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca… - TgLa7 : Siracusa, muore militare per arresto cardiaco, 43 anni. Aveva fatto #vaccino Covid poche ore prima. 'Non ci sono ev… - TV7Benevento : Covid: militare morto, indagato per omicidio colposo l'ad di AstraZeneca/Adnkronos (3)... - TV7Benevento : Covid: militare morto, indagato per omicidio colposo l'ad di AstraZeneca/Adnkronos (2)... - TV7Benevento : Covid: militare morto, indagato per omicidio colposo l'ad di AstraZeneca/Adnkronos... -