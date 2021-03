Covid: bozza dl, festività pasquali in rosso (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Si tinge di rosso l'Italia alle prese con l'emergenza Covid durante le festività pasquali. In cui tuttavia, sulla falsariga di quanto accaduto a Natale, saranno consentite visite presso abitazioni private a un massimo di due persone con under 14 al seguito. Multe salate per chi viola le regole, da 400 a 3000 euro, ma anche con la chiusura da 5 a 30 giorn dell'esercizio o dell'attività che non rispetta la stretta, restando aperta. "Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4". Si tratta, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Si tinge dil'Italia alle prese con l'emergenzadurante le. In cui tuttavia, sulla falsariga di quanto accaduto a Natale, saranno consentite visite presso abitazioni private a un massimo di due persone con under 14 al seguito. Multe salate per chi viola le regole, da 400 a 3000 euro, ma anche con la chiusura da 5 a 30 giorn dell'esercizio o dell'attività che non rispetta la stretta, restando aperta. "Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4". Si tratta, ...

