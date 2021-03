Chi è Carlo Calenda? Età, carriera e vita privata del parlamentare (Di venerdì 12 marzo 2021) Ecco chi è Carlo Calenda, età, carriera e vita privata del noto parlamentare Carlo Calenda è un politico italiano, nato a Roma il 9 aprile 1973. In passato ha ricoperto il ruolo di Viceministro e Ministro dello Sviluppo Economico durante il Governo Letta, Renzi e Gentilon. Nel 2016 in Parlamento europeo è stato Rappresentante Permanente d’Italia. Calenda è figlio d’arte, entrambi i suoi genitori sono infatti noti nel mondo dello spettacolo. Suo padre è lo scrittore Fabio Calanda, la madre è invece la regista Cristina Comencini. Quando era solo un ragazzino ha provato ad intraprendere la carriera di attore. Ha recitato nella fiction Cuore quando aveva dieci anni, era diretta dal nonno Luigi. Dopo aver ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 12 marzo 2021) Ecco chi è, età,del notoè un politico italiano, nato a Roma il 9 aprile 1973. In passato ha ricoperto il ruolo di Viceministro e Ministro dello Sviluppo Economico durante il Governo Letta, Renzi e Gentilon. Nel 2016 in Parlamento europeo è stato Rappresentante Permanente d’Italia.è figlio d’arte, entrambi i suoi genitori sono infatti noti nel mondo dello spettacolo. Suo padre è lo scrittore Fabio Calanda, la madre è invece la regista Cristina Comencini. Quando era solo un ragazzino ha provato ad intraprendere ladi attore. Ha recitato nella fiction Cuore quando aveva dieci anni, era diretta dal nonno Luigi. Dopo aver ...

