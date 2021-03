Barcellona, Laporta vuole Haaland per convincere Messi a restare (Di venerdì 12 marzo 2021) Joan Laporta avrebbe messo gli occhi su Erling Haaland così da provare a convincere Messi a restare al Barcellona Joan Laporta è stato eletto nuovo presidente del Barcellona e si prepara alla rivoluzione nella prossima finestra di calciomercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il suo primo obiettivo sarebbe quello di portare in Catalogna Erling Haaland. Il bomber del Borussia Dortmund è sotto gli occhi di tutti e il neo patron blaugrana vorrebbe farne il suo primo super colpo. Laporta, nonostante i debiti del club, avrebbe anche già parlato con l’agente del norvegese; Mino Raiola. Il colpo Haaland, sarebbe anche una mossa del presidente per provare a ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Joanavrebbe messo gli occhi su Erlingcosì da provare aalJoanè stato eletto nuovo presidente dele si prepara alla rivoluzione nella prossima finestra di calciomercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il suo primo obiettivo sarebbe quello di portare in Catalogna Erling. Il bomber del Borussia Dortmund è sotto gli occhi di tutti e il neo patron blaugrana vorrebbe farne il suo primo super colpo., nonostante i debiti del club, avrebbe anche già parlato con l’agente del norvegese; Mino Raiola. Il colpo, sarebbe anche una mossa del presidente per provare a ...

