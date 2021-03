AstraZeneca | Omceo Roma | autopsie aiuteranno a fare chiarezza

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 marzo 2021)– “Bisogna sicuramente andare fino in fondo per accertare le cause di questi decessi. Sembra pero’ che si tratti di un lotto di vaccino ben preciso, un lotto austriaco, segnalato prima in Danimarca e poi distribuito in altre parti del mondo e anche in Italia.” “E’ necessario capire cosa sia realmente accaduto prima di affermare con certezza che quanto accaduto sia legato a un evento avverso provocato dal vaccino. Lo sapremo a breve. Se parliamo di grandi numeri, al momento sappiamo che non si sono verificati altri casi simili”. Cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di, Antonio Magi, intervenuto oggi in diretta ai microfoni di Tele Radio Stereo sul blocco precauzionale per un lotto di vaccini anti-Covidin Italia. Magi ha sottolineato come “questo vaccino si sta utilizzando da molto tempo. L’Inghilterra lo sta ...