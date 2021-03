Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 11 marzo 2021 (Di venerdì 12 marzo 2021) Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 11 marzo 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Che Dio Ci Aiuti 6 ha totalizzato 6401 spettatori (24.41% di share) nel primo episodio e 5881 (30.03%) nel secondo; su Canale5 il film Wonder Woman ha avuto 1850 spettatori, 9.29% di share. Il film Vacanze ai Caraibi su Italia1 ha avuto in media 1315 spettatori (5.26%); su Rai2 il programma Anni 20 ha avuto 394 spettatori (1.61%), mentre lo show Lui è peggio di me su Rai3 1048 spettatori (4.33%). Su Rete4 la puntata di Dritto e rovescio ha totalizzato 1196 spettatori (6.25%) e su La7 la puntata di PiazzaPulita 1154 (6.06%). ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 12 marzo 2021): idei programmi più visti di11, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Che Dio Ci Aiuti 6 ha totalizzato 6401 spettatori (24.41% di share) nel primo episodio e 5881 (30.03%) nel secondo; su Canale5 il film Wonder Woman ha avuto 1850 spettatori, 9.29% di share. Il film Vacanze ai Caraibi su Italia1 ha avuto in media 1315 spettatori (5.26%); su Rai2 il programma Anni 20 ha avuto 394 spettatori (1.61%), mentre lo show Lui è peggio di me su Rai3 1048 spettatori (4.33%). Su Rete4 la puntata di Dritto e rovescio ha totalizzato 1196 spettatori (6.25%) e su La7 la puntata di PiazzaPulita 1154 (6.06%). ...

