Vaccini, Roberta Villa: “Mancano dosi? In Lombardia il problema è la disorganizzazione” (Di giovedì 11 marzo 2021) “Al momento il problema principale in Lombardia è la disorganizzazione”. Così la giornalista e divulgatrice scientifica Roberta Villa, laureata in medicina e chirurgia, si esprime in merito all’andamento delle vaccinazioni anti-Covid. In questi giorni si sta parlando molto della carenza di dosi e del “caos Vaccini” per le problematiche riscontrate nel sistema di prenotazione: abbiamo intervistato Roberta Villa chiedendole di tracciare il punto della situazione. Come sta andando la campagna vaccinale anti-Covid? Mancano le dosi? La questione non è tanto la mancanza delle dosi: ne abbiamo moltissime nei frigoriferi, il problema soprattutto in ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 11 marzo 2021) “Al momento ilprincipale inè la”. Così la giornalista e divulgatrice scientifica, laureata in medicina e chirurgia, si esprime in merito all’andamento delle vaccinazioni anti-Covid. In questi giorni si sta parlando molto della carenza die del “caos” per letiche riscontrate nel sistema di prenotazione: abbiamo intervistatochiedendole di tracciare il punto della situazione. Come sta andando la campagna vaccinale anti-Covid?le? La questione non è tanto la mancanza delle: ne abbiamo moltissime nei frigoriferi, ilsoprattutto in ...

