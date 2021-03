Un po’ di numeri sulle carceri nell’ultimo anno (Di giovedì 11 marzo 2021) Ci sono molti meno detenuti ma il problema del sovraffollamento è rimasto, dice l'ultimo rapporto dell'associazione Antigone Leggi su ilpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Ci sono molti meno detenuti ma il problema del sovraffollamento è rimasto, dice l'ultimo rapporto dell'associazione Antigone

Advertising

borghi_claudio : Vogliamo guardare un po' di dati sul covid? Perchè qui siamo alle solite, i 'contagi fuori controllo' presi come da… - ilpost : Un po’ di numeri sulle carceri nell’ultimo anno - Sakurauchi_Hime : RT @RobyGiotto: @BiascoSimona Non cambia i numeri assoluti sono bassissimi, solo che dire lo 0,0016 o trasformarlo in 100.000 fa la differe… - emmelle72 : @AntonioBarbone @Fletcher_Lynd 100 mln in tempi di pandemia? Bah, allora non è chiaro che non vedremo per un po' certi numeri - MagnusPinus : @Fletcher_Lynd Cmq certe volte Ronaldo mi ricorda un po' il compianto 'old Kobe' sigh, che produceva numeri individ… -

Ultime Notizie dalla rete : po’ numeri Imprese femminili: prima, dopo e durante il Coronavirus Il Sole 24 ORE