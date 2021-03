Traffico Roma del 11-03-2021 ore 12:30 (Di giovedì 11 marzo 2021) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane proseguono i lavori sulla via Cassia dove si viaggia a senso unico alternato all’altezza di via Igino lega per questo motivo ci sono cose a parte del Bivio con la Trionfale verso il centro e dal raccordo verso Olgiata lavori e transito a senso unico alternato anche su via della Pisana altezza di via Dei Grimaldi inevitabile incolonnamenti tra via dei bacini e via di Bravetta in centro coda per Traffico su Lungotevere tra Castel Sant’Angelo e Trastevere verso Porta Portese Inoltre ricordiamo i lavori in via del Tritone in via Due Macelli viatelle linea bus 100 e 119 a Montesacro possibili ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 marzo 2021) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane proseguono i lavori sulla via Cassia dove si viaggia a senso unico alternato all’altezza di via Igino lega per questo motivo ci sono cose a parte del Bivio con la Trionfale verso il centro e dal raccordo verso Olgiata lavori e transito a senso unico alternato anche su via della Pisana altezza di via Dei Grimaldi inevitabile incolonnamenti tra via dei bacini e via di Bravetta in centro coda persu Lungotevere tra Castel Sant’Angelo e Trastevere verso Porta Portese Inoltre ricordiamo i lavori in via del Tritone in via Due Macelli viatelle linea bus 100 e 119 a Montesacro possibili ...

Advertising

virginiaraggi : Grazie a Carabinieri, Direzione distrettuale antimafia e Tribunale di Roma per maxi-operazione contro traffico inte… - _Carabinieri_ : #Carabinieri Roma, coadiuvati dai colleghi di Brescia, Modena, Macerata, Genova, Parma, Reggio Calabria, arrestano… - TrafficoA : A24 - Roma - Coda A24 roma-L'aquila-teramo Coda tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla vi... - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 11-03-2021 ore 12:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-03-2021 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -