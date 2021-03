Test elettorale in Germania tra scandali, incertezze e inquietudini (Di giovedì 11 marzo 2021) La Germania che si appresta a vivere il primo appuntamento di un anno elettorale importantissimo è un Paese inquieto e insicuro non solo per la fine dell’era Merkel ma anche per un presente che sta riservando più incertezze del previsto. Le elezioni regionali di domenica in due Länder strategicamente molto rilevanti - Baden-Württemberg e Rheinland-Pfalz - si sono incrociate con l’inizio della terza ondata della pandemia e con le difficoltà di realizzare una vaccinazione veloce, con la controversa decisione dell’Ufficio federale per la difesa della Costituzione di mettere sotto osservazione la destra di Alternative für Deutschland, con uno scandalo che ha coinvolto due parlamentati della CDU che hanno tratto profitti personali dalla vendita di mascherine e, infine, con le difficoltà del candidato cancelliere dei socialdemocratici, Olaf ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Lache si appresta a vivere il primo appuntamento di un annoimportantissimo è un Paese inquieto e insicuro non solo per la fine dell’era Merkel ma anche per un presente che sta riservando piùdel previsto. Le elezioni regionali di domenica in due Länder strategicamente molto rilevanti - Baden-Württemberg e Rheinland-Pfalz - si sono incrociate con l’inizio della terza ondata della pandemia e con le difficoltà di realizzare una vaccinazione veloce, con la controversa decisione dell’Ufficio federale per la difesa della Costituzione di mettere sotto osservazione la destra di Alternative für Deutschland, con uno scandalo che ha coinvolto due parlamentati della CDU che hanno tratto profitti personali dalla vendita di mascherine e, infine, con le difficoltà del candidato cancelliere dei socialdemocratici, Olaf ...

