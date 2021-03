Roma-Shakhtar Donetsk 3-0: Pellegrini inventa calcio, giallorossi vicini ai quarti (Di giovedì 11 marzo 2021) La Roma travolge 3-0 lo Shakhtar Donetsk nell’andata dei quarti di finale. Protagonista assoluto Pellegrini, autore di una grandissima partita Meglio di cosi non poteva andare. La Roma batte 3-0 lo Shakhtar Donetsk e ipoteca il passaggio ai quarti di finale di Europa League. Una grandissima prestazione da parte della squadra di Fonseca, che si affida al suo capitano Pellegrini, autore di una grandissima partita. Bene anche Pau Lopez, decisivo nel momento di maggiore difficoltà della squadra. La partita Per Fonseca 3-4-2-1, con Mkhitaryan falso nueve supportato da Pedro e Pellegrini. In difesa Smalling in panchina con Cristante al centro. Per gli ucraini 4-2-3-1 con i ... Leggi su zon (Di giovedì 11 marzo 2021) Latravolge 3-0 lonell’andata deidi finale. Protagonista assoluto, autore di una grandissima partita Meglio di cosi non poteva andare. Labatte 3-0 loe ipoteca il passaggio aidi finale di Europa League. Una grandissima prestazione da parte della squadra di Fonseca, che si affida al suo capitano, autore di una grandissima partita. Bene anche Pau Lopez, decisivo nel momento di maggiore difficoltà della squadra. La partita Per Fonseca 3-4-2-1, con Mkhitaryan falso nueve supportato da Pedro e. In difesa Smalling in panchina con Cristante al centro. Per gli ucraini 4-2-3-1 con i ...

