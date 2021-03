Riscossa Milan col ' fattore K' | Kessie trascina | Kjaer segna

(Di giovedì 11 marzo 2021)ha trovato la testata giusta al 92' e sarà il "migliore in campo" nelle pagelle Gazzetta, ma c'è un altroista che merita la nomination: Franck, mostruoso per tutto il match. Prima ...

La Gazzetta dello Sport

Perché stasera non era affatto scontato vedere unall'altezza del proprio nome e della storia europea del club: c'erano sei assenze di peso a cui far fronte, e l'avversario era un Manchester ...Subito dopo viene ammonito McTominay, poi ilcerca di rialzare la testa ma la difesa del Manchester United chiude su Brahim Diaz. Il solito Kessié lancia ladei rossoneri dopo il ...I rossoneri hanno offerto una gran prova di squadra, ma a brillare più di tutti sono stati l'ivoriano e il danese (al primo gol in rossonero) ...Diretta Manchester United Milan. Streaming video tv del match valevole per l'andata degli ottavi di finale di Europa League ...