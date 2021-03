Renzi vuole querelare una giornalista del Fatto, ma sbaglia e denuncia un’omonima. Condannato (Di giovedì 11 marzo 2021) Qualcuno direbbe che siamo ai limiti del paradosso. Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio, oggi senatore, leader di Italia Viva e confeRenziere in Arabia Saudita per principe ereditario Bin Salman, ha denunciato la persona sbagliata. Volendo querelare una giornalista del Fatto quotidiano (ovviamente insieme al direttore), ha Fatto il nome sbagliato. O meglio: il nome è giusto, ma è di un’omonima, giornalista anche lei. Ma l’Ilaria Proietti che riceve la notifica non è quella che lavora con Marco Travaglio, ma un’altra, di un’altra testata. E ora Matteo Renzi è stato Condannato a risarcire 4.700 euro a mo’ di risarcimento delle spese legali. Scrive Il ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Qualcuno direbbe che siamo ai limiti del paradosso. Matteo, ex presidente del Consiglio, oggi senatore, leader di Italia Viva e confeere in Arabia Saudita per principe ereditario Bin Salman, hato la personata. Volendounadelquotidiano (ovviamente insieme al direttore), hail nometo. O meglio: il nome è giusto, ma è dianche lei. Ma l’Ilaria Proietti che riceve la notifica non è quella che lavora con Marco Travaglio, ma un’altra, di un’altra testata. E ora Matteoè statoa risarcire 4.700 euro a mo’ di risarcimento delle spese legali. Scrive Il ...

