Patrizia Coluzzi resta in carcere: “Ha premeditato l’omicidio ed è pericolosa” (Di giovedì 11 marzo 2021) Patrizia Coluzzi, la 41enne accusata di aver ucciso la figlia piccola, rimarrà in carcere. Leggiamo insieme tutte le ultime novità. Ha 41 anni la mamma Patrizia Coluzzi, ed è stata accusata di aver ucciso, nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 Marzo, la figlia di 2 anni Edith. Il delitto ha scosso l’Italia intera L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 11 marzo 2021), la 41enne accusata di aver ucciso la figlia piccola, rimarrà in. Leggiamo insieme tutte le ultime novità. Ha 41 anni la mamma, ed è stata accusata di aver ucciso, nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 Marzo, la figlia di 2 anni Edith. Il delitto ha scosso l’Italia intera L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

FigliContesi : RT @rep_milano: Bimba uccisa a Cisliano, Patrizia Coluzzi resta in silenzio davanti al gip - VicentePugliaAr : RT @Corriere: Delitto di Cisliano, la madre in cella: «Dov’è la mia Edith?». La perizia: la figlia è stata soffocata - infoitinterno : Cisliano, Patrizia Coluzzi resta in carcere: «Ha premeditato l’omicidio della figlia ed è pericolosa» - Corriere : Patrizia Coluzzi resta in carcere: «Ha premeditato l’omicidio della figlia ed è pericolosa» - Corriere : Patrizia Coluzzi resta in carcere: «Ha premeditato l’omicidio della figlia ed è peric... -