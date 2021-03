Nuovi contenuti per CAPTAIN TSUBASA: RISE OF NEW CHAMPIONS (Di giovedì 11 marzo 2021) I giocatori potranno immergersi in un nuovo episodio della Modalità Storia EPISODE: NEW HERO. Questo episodio racconterà nuovamente la storia della Scuola Media Nankatsu, nello specifico il periodo in cui TSUBASA era infortunato e impossibilitato a giocare con la sua squadra. I fan dovranno fare del proprio meglio per colmare il vuoto lasciato dal capitano! Leggi su insidethegame.home.blog (Di giovedì 11 marzo 2021) I giocatori potranno immergersi in un nuovo episodio della Modalità Storia EPISODE: NEW HERO. Questo episodio racconterà nuovamente la storia della Scuola Media Nankatsu, nello specifico il periodo in cuiera infortunato e impossibilitato a giocare con la sua squadra. I fan dovranno fare del proprio meglio per colmare il vuoto lasciato dal capitano!

