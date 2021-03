“Non importa se per questo vivrò di meno”: Pasquale a 82 anni dona un rene al figlio (Di giovedì 11 marzo 2021) Lui si chiama Pasquale Longo, ha 82 anni ed è il protagonista di un trapianto record. Ha donato un rene, e salvato così la vita a suo figlio 53enne affetto da anni da una glomerulonefrite in lento ma progressivo peggioramento tanto che è arrivato alla soglia della dialisi e in lista per il trapianto. Questa storia bellissima e generosa si è svolta all’ospedale Molinette di Torino. Dopo un paio di telefonate tra nefrologi, ed il paziente con il padre, provenienti da un’altra regione del Nord Italia, vengono indirizzati a Torino all’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino dove Luigi Biancone, Direttore della Nefrologia e Responsabile del Programma di Trapianto di rene dell’ospedale, e la sua équipe valutano attentamente la situazione e, in considerazione ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Lui si chiamaLongo, ha 82ed è il protagonista di un trapianto record. Hato un, e salvato così la vita a suo53enne affetto dada una glomerulonefrite in lento ma progressivo peggioramento tanto che è arrivato alla soglia della dialisi e in lista per il trapianto. Questa storia bellissima e generosa si è svolta all’ospedale Molinette di Torino. Dopo un paio di telefonate tra nefrologi, ed il paziente con il padre, provenienti da un’altra regione del Nord Italia, vengono indirizzati a Torino all’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino dove Luigi Biancone, Direttore della Nefrologia e Responsabile del Programma di Trapianto didell’ospedale, e la sua équipe valutano attentamente la situazione e, in considerazione ...

