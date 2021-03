Meghan Markle e quell’episodio in macchina con la regina Elisabetta: “Faceva freddo e mi disse: ‘Vieni qui’. Poi…” (Di giovedì 11 marzo 2021) L’intervista di Meghan Markle e il Principe Harry da Oprah Winfrey (in onda in Italia su TV8 il 9 marzo con 1.204.000 spettatori medi) ha avuto un eco mediatico incredibile. La duchessa di Sussex ha rilasciato scottanti dichiarazioni sulla vita a Palazzo, a cui ha risposto la regina Elisabetta. Nei confronti di quest’ultima, tuttavia, Meghan ha speso parole d’elogio, raccontando tra l’altro di un episodio risalente al 2018: “Eravamo in auto, spostandoci tra i nostri diversi impegni e lei aveva una coperta da tenere sulle ginocchia. Faceva freddo e mi disse: ‘Meghan vieni qui’ e la mise anche sulle mie ginocchia. Mi Faceva pensare a mia nonna nel suo essere sempre calorosa, invitante e veramente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) L’intervista die il Principe Harry da Oprah Winfrey (in onda in Italia su TV8 il 9 marzo con 1.204.000 spettatori medi) ha avuto un eco mediatico incredibile. La duchessa di Sussex ha rilasciato scottanti dichiarazioni sulla vita a Palazzo, a cui ha risposto la. Nei confronti di quest’ultima, tuttavia,ha speso parole d’elogio, raccontando tra l’altro di un episodio risalente al 2018: “Eravamo in auto, spostandoci tra i nostri diversi impegni e lei aveva una coperta da tenere sulle ginocchia.e mi: ‘vienie la mise anche sulle mie ginocchia. Mipensare a mia nonna nel suo essere sempre calorosa, invitante e veramente ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una 'regina' tende la mano alla duchessa: 'Grazie Meghan per il tuo coraggio e la tua leadership', ha mandato a dir… - MastroRadu : RT @SennaGianMarco: L’Italia è il paese in cui si parla più di Meghan Markle e della Regina Elisabetta II, che di Palamara e scandali della… - infoitcultura : Meghan Markle, la Regina Elisabetta e la coperta: ecco il video dell’episodio raccontato dalla Duchessa in tv - Achillecaro : Meghan Markle, la Regina Elisabetta e la coperta: ecco il video dell - ilsussidiario : RT @Monicamondo: MEGHAN MARKLE E LARA LUGLI/ La fiaba manipolata, uno schiaffo alla maternità senza diritti -