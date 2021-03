Luna Rossa-New Zealand, America’s Cup oggi: orari, tv, programma, streaming, repliche Sky e RAI (Di venerdì 12 marzo 2021) Tra poche ore Luna Rossa e New Zealand torneranno in acqua per la terza e quarta regata dell’America’s Cup. C’è grande curiosità per capire quale imbarcazione riuscirà a conquistare i preziosissimi punti dopo l’1-1 con il quale si è chiusa la prima giornata di gare. Le indicazioni fornite dall’imbarcazione timonata da Francesco Bruni e James Spithill sono state estremamente soddisfacenti. Luna Rossa ha dimostrato di poter essere competitiva in condizioni di vento tra i 15 e i 18 nodi. Di certo i Kiwi saranno un avversario durissimo da affrontare ma l’equipaggio italiano ha dimostrato a più riprese di poter mettere in difficoltà i neozelandesi. La grande incognita potrebbe essere il vento visto che le previsioni parlano di una brezza leggera anche inferiore ai 6,5 nodi. In una ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Tra poche oree Newtorneranno in acqua per la terza e quarta regata dell’Cup. C’è grande curiosità per capire quale imbarcazione riuscirà a conquistare i preziosissimi punti dopo l’1-1 con il quale si è chiusa la prima giornata di gare. Le indicazioni fornite dall’imbarcazione timonata da Francesco Bruni e James Spithill sono state estremamente soddisfacenti.ha dimostrato di poter essere competitiva in condizioni di vento tra i 15 e i 18 nodi. Di certo i Kiwi saranno un avversario durissimo da affrontare ma l’equipaggio italiano ha dimostrato a più riprese di poter mettere in difficoltà i neozelandesi. La grande incognita potrebbe essere il vento visto che le previsioni parlano di una brezza leggera anche inferiore ai 6,5 nodi. In una ...

