L'Isola dei Famosi: in aeroporto sono volati stracci fra Daniela Martani e Vera Gemma (Di giovedì 11 marzo 2021) L'Isola dei Famosi ha un grossissimo handicap rispetto al Grande Fratello Vip, che è quello di far familiarizzare i naufraghi durante tutto il tragitto Italia-Honduras e durante il periodo di isolamento e addestramento… senza essere ripresi dalle telecamere. In questa fase, infatti, i vip si annusano, scattano le prime amicizie e le prime alleanze ed anche, come in questo caso, i primi litigi. Come riportato da DavideMaggio.it, in quel di Milano in occasione della partenza per l'Honduras, Daniela Martani e Vera Gemma avrebbero violentemente litigato a causa di una pelliccia che l'attrice aveva indosso. Sintetica, ma che la Martani credeva fosse Vera.

