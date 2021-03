Lazio, Radu è pronto: verso una maglia da titolare contro il Crotone (Di giovedì 11 marzo 2021) Stefan Radu – fermato per l’operazione all’ernia – è pronto a rientrare nel blocco dei titolari, già nella gara di domani con il Crotone Un sospiro di sollievo per Simone Inzaghi. Già da domani, il tecnico della Lazio dovrebbe ritrovare Stefan Radu dal primo minuto, nella gara contro il Crotone. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Il romeno è ormai tornato in gruppo da una settimana ed è pronto per riprendersi il posto accanto ad Acerbi. Un rientro importante per i biancocelesti, che rinsalda il reparto più in bilico della squadra. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Stefan– fermato per l’operazione all’ernia – èa rientrare nel blocco dei titolari, già nella gara di domani con ilUn sospiro di sollievo per Simone Inzaghi. Già da domani, il tecnico delladovrebbe ritrovare Stefandal primo minuto, nella garail. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Il romeno è ormai tornato in gruppo da una settimana ed èper riprendersi il posto accanto ad Acerbi. Un rientro importante per i biancocelesti, che rinsalda il reparto più in bilico della squadra. Leggi su Calcionews24.com

