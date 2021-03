La tuta è un modo di essere: cinque modelli must-have per la primavera (Di giovedì 11 marzo 2021) Le tute sono passate dall’essere un outfit da indossare solo durante l’attività fisica a look alla moda da sfoggiare durante il giorno in città abbinate ad una borsa firmate ed a sneakers – ultimamente oversize – tipo le Alexander McQueen. Vediamo le cinque must-have di stagione. Le tute disponibili sono sempre più charming e le L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 11 marzo 2021) Le tute sono passate dall’un outfit da indossare solo durante l’attività fisica a look alla moda da sfoggiare durante il giorno in città abbinate ad una borsa firmate ed a sneakers – ultimamente oversize – tipo le Alexander McQueen. Vediamo ledi stagione. Le tute disponibili sono sempre più charming e le L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

CamiSernagiotto : Dato che in molti la stanno indossando ogni giorno da quando c'è la pandemia, su Donna Moderna vi do qualche consig… - Luke52932147 : @heyh0neybunnies Un piccolo ma considerovele cambiamento. Così almeno si avvicina più al design del fumetto. Un mo… - edoruta : @Salvitus1 Magari sta gestendo il profilo ig in modo tale da non mostrarsi in tuta o in pigiama con la figlia e qui… - Prvide : Parlando di cose serie, la tuta da sci bianca legata in vita in quel modo più il maglione, mi sto sentendo male - Giordy39221323 : @HuffPostItalia Allo stesso modo se un uomo si fosse mostrato in tutta la sua strafottenza in tuta a farsi selfie p… -