Justice League, Jared Leto sul Joker: "È un segreto che ho dovuto mantenere così a lungo" (Di giovedì 11 marzo 2021) Jared Leto nei panni del Joker in tenuta da combattimento sul set di Justice League, l'attore svela di aver dovuto mantenere a lungo il segreto sul suo ritorno. Mentre Zack Snyder posta una nuova foto del Joker nel dietro le quinte del suo Justice League, la star Jared Leto torna a parlare del personaggio rivelando di aver dovuto mantenere il segreto sul suo ritorno molto a lungo. Il full trailer di Zack Snyder's Justice League ha rivelato il ritorno del Principe del Crimine nella timeline dell'incubo di Batman come sopravvissuto dell'assalto di ...

