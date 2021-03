Just Dance 2021: Via alla Stagione Versus (Di giovedì 11 marzo 2021) Ubisoft annuncia un nuovo aggiornamento per Just Dance® 2021, per festeggiare la nuova Stagione dell’ultimo capitolo della serie di Videogiochi sulla musica #1 di tutti i tempi*. Questo aggiornamento offre ai possessori di Just Dance 2021 nuovi contenuti gratuiti che includono brani premium disponibili per un periodo limitato e canzoni iconiche ed esclusive, accessibili solo con Just Dance Unlimited, il servizio streaming on demand. La Seconda Stagione, Versus, evidenzia due differenti dimensioni artistiche ispirate da estetiche contrapposte ma complementari. Tutti i giocatori saranno invitati a esprimere le loro personalità scegliendo le proprie crew: andranno verso il lato energico e vivace o ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 11 marzo 2021) Ubisoft annuncia un nuovo aggiornamento per, per festeggiare la nuovadell’ultimo capitolo della serie di Videogiochi sulla musica #1 di tutti i tempi*. Questo aggiornamento offre ai possessori dinuovi contenuti gratuiti che includono brani premium disponibili per un periodo limitato e canzoni iconiche ed esclusive, accessibili solo conUnlimited, il servizio streaming on demand. La Seconda, evidenzia due differenti dimensioni artistiche ispirate da estetiche contrapposte ma complementari. Tutti i giocatori saranno invitati a esprimere le loro personalità scegliendo le proprie crew: andranno verso il lato energico e vivace o ...

zazoomblog : SCEGLI LA TUA CREW CON LA STAGIONE 2 DI JUST DANCE 2021, VERSUS - insidetgame : Ubisoft annuncia un aggiornamento per Just Dance 2021 - jede70 : I just added “Gira Gira - danza la vita promo” to Contemporary dance on #Vimeo: - Espurring : ho scoperto che nella versione giapponese di just dance unlimited c'è ez do dance LA VOGLIO PURE IOOOOOOO - _rebsss_ : @FilippoRocco3 just dance 2014 per sempre nel mio cuore dopo mario kart palese -