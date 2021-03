Inter, Marotta in ospedale per Covid - 19: 'È in miglioramento' (Di giovedì 11 marzo 2021) Non solo lo storico ex dirigente rossonero Adriano Galliani , anche Giuseppe Marotta è stato costretto a ricorrere al ricovero in ospedale a seguito della positività al Covid - 19: l'a.d. Sport dell'... Leggi su gazzetta (Di giovedì 11 marzo 2021) Non solo lo storico ex dirigente rossonero Adriano Galliani , anche Giuseppeè stato costretto a ricorrere al ricovero ina seguito della positività al- 19: l'a.d. Sport dell'...

Advertising

rtl1025 : ?? L'amministratore delegato dell'#Inter Giuseppe Marotta e l'omologo del #Monza Adriano #Galliani sono entrambi ric… - TuttoMercatoWeb : Inter, Marotta ricoverato in ospedale per coronavirus: si trova all’Humanitas di Rozzano - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Marotta ricoverato a Rozzano per il coronavirus, condizioni in miglioramento - petrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Marotta ricoverato a Rozzano per il coronavirus, condizioni in miglioramento - napolimagazine : INTER - Marotta ricoverato a Rozzano per il coronavirus, condizioni in miglioramento -