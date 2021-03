Giulio Tassoni | chi e cosa fa il marito di Eleonora Daniele

Leggi su kronic

(Di giovedì 11 marzo 2021)è ildi, andiamo a conoscere meglio questo personaggio e a scoprirefa nella vita(Gettyimages)è una famosissima conduttrice televisiva nonché una famosa giornalista. Si laureò nel 2013 in scienze delle telecomunicazioni, facoltà dalla quale uscì con il massimo dei voti. L’esordio sul piccolo schermo avvenne nel 2016, quando partecipò ad un’edizione del Grande Fratello. Questa esperienza la fa conoscere ancora di più in ambito televisivo e l’anno successivo arrivò anche il suo esordio come attrice in una fiction della Rai e successivamente per Un posto al sole. Oltre ad essere famosa per le sue apparizioni televisive possiamo ...