Gianni Molaro | chi è | età | moglie | prezzi e atelier

Leggi su giornal

(Di giovedì 11 marzo 2021)è uno degli stilisti italiani più famosi in assoluto. Scopriamo qualcosa di più su di lui! Età, che deve la sua fama anche alla trasmissione Detto Fatto, è nato a San Giuseppe Vesuviano nel 1966. Il celebre stilista, noto soprattutto per i suoi abiti da sposa, compie quindi 55 anni nel 2021.Chi è ladi? Sulla vita privata di colui il quale è definito lo stilista dei record – ha realizzato un abito da sposa con il velo lungo oltre 300 metri – non si sa nulla di ufficiale. Sia dalle interviste, sia da quello che condivide sul suo account Instagram, non si riesce ad evincere alcuna informazione.Quanto costano gli abiti di? I ...