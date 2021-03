Forza Horizon 4 è già uno dei giochi di corse più popolari su Steam (Di giovedì 11 marzo 2021) Forza Horizon 4 è arrivato su Steam e il gioco di corse open world ha già riscosso un grande successo sulla piattaforma. Le edizioni standard, Deluxe e Ultimate di Forza Horizon 4 sono tutte disponibili per l'acquisto su Steam a partire da questa settimana e il debutto è stato un successo strepitoso per Playground Games. Entro poche ore dal lancio, Forza Horizon 4 è riuscito a entrare nella lista dei più venduti sul negozio digitale di Valve, raggiungendo un picco di numero di giocatori simultanei di 14.609 utenti nel giorno del lancio, secondo SteamDB. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 11 marzo 2021)4 è arrivato sue il gioco diopen world ha già riscosso un grande successo sulla piattaforma. Le edizioni standard, Deluxe e Ultimate di4 sono tutte disponibili per l'acquisto sua partire da questa settimana e il debutto è stato un successo strepitoso per Playground Games. Entro poche ore dal lancio,4 è riuscito a entrare nella lista dei più venduti sul negozio digitale di Valve, raggiungendo un picco di numero di giocatori simultanei di 14.609 utenti nel giorno del lancio, secondoDB. Leggi altro...

