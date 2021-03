Diritti Tv Serie A 2021 - 2024, ancora fumata nera. Dal Pino chiede unità a club (Di giovedì 11 marzo 2021) Nuovo nulla di fatto per i Diritti tv in Lega Serie A. Come da premesse della vigilia, l'assemblea di oggi si è conclusa senza che i club riuscissero a superare lo stallo che caratterizza le riunioni delle società ormai da un... Leggi su digital-news (Di giovedì 11 marzo 2021) Nuovo nulla di fatto per itv in LegaA. Come da premesse della vigilia, l'assemblea di oggi si è conclusa senza che iriuscissero a superare lo stallo che caratterizza le riunioni delle società ormai da un...

Advertising

infoitsport : CF - Perplessità dei presidenti sui diritti tv? DAZN valuta anche il digitale terrestre per la Serie A - milansette : CF - Perplessità dei presidenti sui diritti tv? DAZN valuta anche il digitale terrestre per la Serie A - Aless_Digitale : Diritti Tv Serie A 2021 - 2024, DAZN al lavoro su traffico e su accordo per DTT. Che sia il canale TEST TN aggiunto… - CiroNoEuro : @FartFromAmerika Ma abbiamo una Costituzione rigida che garantisce al Popolo tutta una serie di diritti SALVO DISPOSIZIONI DI LEGGE - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Lega, apertura alle big: diritti tv prima dei fondi. Ma si riparla del 'canalino' -