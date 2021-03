Diffidati Roma-Shakhtar Donetsk, giallorossi a rischio squalifica in vista ritorno ottavi (Di giovedì 11 marzo 2021) I Diffidati di Roma-Shakhtar Donetsk, i giallorossi a rischio squalifica in vista del ritorno degli ottavi di Europa League. Dovranno stare attenti all’andata in tre: si tratta di Karsdorp, Bruno Peres e Villar, che salterebbero la sfida in terra ucraina qualora dovessero rimediare un nuovo cartellino giallo nell’incrocio in programma all’Olimpico giovedì sera. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) Idi, iindeldeglidi Europa League. Dovranno stare attenti all’andata in tre: si tratta di Karsdorp, Bruno Peres e Villar, che salterebbero la sfida in terra ucraina qualora dovessero rimediare un nuovo cartellino giallo nell’incrocio in programma all’Olimpico giovedì sera. SportFace.

